نهاية حلم الأولمبياد.. كرم جابر يعلن غيابه عن بطولة إفريقيا للإصابة

أعلن كرم جابر المصارع المصري عدم اشتراكه في بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية والمؤهلة لأولمبياد باريس بسبب الإصابة.

وعاد كرم جابر البطل الأولمبي المصري لتدريبات المصارعة الرومانية مجددا.

وكتب كرم جابر عبر صفحته الرسمية: "الإصابة تمنعني من الاشتراك في بطولة إفريقيا المؤهلة للأولمبياد".

وتابع "شكرا لكل مصري وكل الجهات الداعمة من وزارة الشباب والرياضة إلى اللجنة الأولمبية، وشكرا لدعم الاتحاد المصري للمصارعة".

وأضاف جابر "بالتوفيق لكل الفريق والحصول على بطاقات التأهيل في أكثر الموازين".

وكشف كرم جابر " سأتوجه مع المنتخبات وإن شاء الله سأنقل الخبرات في عالم التدريب".

واختتم جابر "شكرا لكل مصري وشكرا وزير الشباب أشرف صبحي".

وكان كرم جابر قد توج بالميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا 2004 كما حقق فضية لندن 2012.