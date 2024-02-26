سلة - عبد الرحمن نادر: غير صحيح انضمامي لـ الأهلي.. وموعد مشاركتي مع مصر

نفى عبد الرحمن نادر لاعب نادي ملبورن فونيكس الأسترالي والذي سبق له اللعب في NBA، الانضمام إلى فريق الأهلي.

وارتبط اسم عبد الرحمن نادر خلال الفترة الماضية بالانضمام إلى الأهلي للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية BAL والتي يحمل لقبها الأحمر.

وقال نادر عبر قناة صدى البلد: "لم أنس مصر يوما ما ولكن كانت هناك ظروف سابقة منعتني من اللعب لمنتخب مصر، مرة إصابة وأخرى بسبب جائحة كورونا".

وتابع "حاليا انتهي من إتمام أوراقي المصرية وإن شاء الله ألعب مع المنتخب الصيف المقبل".

وأوضح "أفهم اللغة العربية وأعتقد أن ذلك سيساعدني كثيرا في التعامل مع زملائي في المنتخب والجهاز الفني، أضمن لكم اللعب مع مصر بداية من الصيف المقبل".

أما بسؤاله عن كرة القدم فأجاب "أشجع محمد صلاح دائما، أشاهد كرة القدم والدوري الإسباني ولكن في الوقت الحالي أتابع ليفربول من أجل صلاح".

وأضاف "تابعت الانتقادات التي طالت صلاح الفترة الأخيرة بسبب المنتخب، ولكن كرياضي محترف أنت تعلم حجم الضغوطات ولا يمكنك التحكم في ذلك".

وبسؤاله عن حقيقة الانضمام للأهلي في إفريقيا أجاب "يتم سؤالي كثيرا عن ذلك، ربما أفعل ذلك في نهاية مسيرتي لكنه لن يحدث في الوقت الحالي، أحب العودة إلى مصر يوما ما لكن ليس خلال الفترة الحالية".

واختتم نادر تصريحاته "كان هناك حديث مختصر بيني وبين الأهلي لا يرتقي للمفاوضات من أجل الانضمام للفريق، لازلت صغيرا في السن وعدت بعد الإصابة إلى أوروبا وأتمنى الاستمرار في تلك المكانة لأطول فترة ممكنة".

عبد الرحمن من مواليد عام 1993 ولعب مع فريق فونيكس صانز الأمريكي من قبل في دوري NBA.

واستطاع عبد الرحمن نادر قيادة فريقه السابق فونيكس صانز لبلوغ نهائي NBA عام 2021 وذلك للمرة الأولى منذ عام 1993.

وانتقل عبد الرحمن نادر الذي يجيد اللعب في مركز 3 إلى صفوف فريق فونيكس الأسترالي مطلع الموسم الجاري، وخاض معه حتى الآن 8 مباريات.