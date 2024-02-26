لويس إنريكي: علينا أن نعتاد اللعب بدون مبابي

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

ألمح لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إلى أن فريقه يستعد للعب بدون نجمه كيليان مبابي، في إشارة إلى قرب رحيله.

وذكرت العديد من التقارير أن مبابي أبلغ إدارة سان جيرمان بأن هذا الموسم هو الأخير له مع النادي، ورجحت انتقاله إلى ريال مدريد الصيف المقبل كلاعب حر.

وقال لويس إنريكي في تصريحات للصحفيين: "سبب استبدال مبابي بعد 65 دقيقة أمام رين؟ الأمر بسيط جدا، عاجلا أم آجلا، علينا أن نعتاد على اللعب بدون كيليان".

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وأضاف "عندما أريد أن ألعب بهذه الطريقة، سأفعل، وعندما لا أفعل ذلك، لن أفعل ذلك".

وتابع "الأمر سهل للغاية، نشارك في أكثر من بطولة، ولا أريد منح دقائق مجانية للاعبين، أريد أقصى قدر من التنافسية. كل لاعب يجب أن يستحق المشاركة".

وأتم المدير الفني الإسباني "سعيد بأداء لاعبي فريقي. وسعيد بهذا السلوك. لقد ظهروا بشكل جيد للغاية".

وخطف باريس سان جيرمان على ملعبه حديقة الأمراء نقطة تعادل قاتلة ضد ستاد رين في الجولة 23 من الدوري الفرنسي.

ورغم فقدان نقطتين لحامل اللقب إلا باريس سان جيرمان يبتعد بفارق 11 نقطة عن بريست الثاني.

وتقدم الضيوف بالهدف الأول في الدقيقة 33 عن طريق الجزائري أمين جويري بعد مراوغة أكثر من لاعب والتسديد بوجه القدم الخارجي في أقصى الزاوية.

هدف هو الرابع للجزائري في الدوري الفرنسي والثاني ضد باريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة 65 شارك جونكالو راموس بدلا من كيليان مبابي.

وخطف جونكالو راموس التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 90+7.

وأصبح باريس أكثر فريق يتحصل على ركلة جزاء الموسم الجاري في الدوري الفرنسي برصيد 9 ركلات ويليه رين (8).

ورفع باريس سان جيرمان رصيده لـ 54 نقطة في الصدارة.

بينما استمر رين في المركز السابع برصيد 35 نقطة، وبدون خسارة محلية في 2024، حيث فاز الفريق في 5 مباريات وتعادل في 1.

لويس إنريكي باريس سان جيرمان كيليان مبابي
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