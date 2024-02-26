ميتروفيتش في خطر قبل مواجهة اتحاد جدة

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 11:19

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بهدف الهلال أمام الاتحاد

يواجه الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال خطر الغياب عن موقعة الكلاسيكو السعودي أمام اتحاد جدة، الجمعة المقبل، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وذلك في حال حصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة الاتفاق يوم الاثنين.

ونال الصربي ثلاث بطاقات صفراء، ما يضعه تحت خطر الإيقاف مباراة واحدة، بالتالي عدم المشاركة في لقاء النمور بداعي تراكم البطاقات، إذا نال بطاقةً صفراءً خلال مباراة الاتفاق.

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وحصل ميتروفيتش على البطاقات الصفراء خلال مباريات فريقه أمام التعاون، والنصر، وأبها ضمن الجولات 13 و15 و18 تواليًا في الدوري.

وقاد اللاعب هجوم الأزرق في 18 مواجهةً من أصل 20 لفريقه في الدوري حتى الآن.

وسجل 19 هدفًا، وضعته في المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بفارق 3 أهداف خلف البرتغالي كريستيانو رونالد، قائد النصر.

أهداف ميتروفيتش قادت الهلال للتربع على قمة الدوري بفارق 4 نقاط عن النصر، لكن فريق الموج الأزرق لعب مباراة أقل.

الهلال
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