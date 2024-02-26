ميسي يخطف التعادل لإنتر ميامي أمام لوس أنجلوس جالاكسي في الوقت القاتل

خطف ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي التعادل أمام لوس أنجلوس جالاكسي في الوقت القاتل.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وحل إنتر ميامي ضيفا على لوس أنجلوس جالاكسي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الأمريكي.

وكان إنتر ميامي متأخرا بهدف دون مقابل، سجل يوفيليتش في الدقيقة 75.

ونجح ميسي في تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 92 بصناعة خوردي ألبا.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 4 نقاط بعد أول جولتين من المسابقة.

ونجح ميسي خلال الجولتين في تسجيل هدف وصناعة الآخر.

وشارك الرباعي ليونيل ميسي ولويس سواريز وخوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس في التشكيل الأساسي لفريق إنتر ميامي.

تأثير ميسي

تأثير ميسي على موسم 2024 ظهر مبكرا، بعدما أعلن إنتر ميامي في شهر نوفمبر 2023 بيع كامل التذاكر الموسمية لموسم 2024 أي قبل 3 أشهر من انطلاق الموسم الجاري.

كما عمل النادي على زيادة أعداد المقاعد بين الموسمين بزيادة ألف مقعد، لتصل إلى 21550 مقعد في ملعب تشيس معقل إنتر ميامي.

على مستوى الدوري ككل، في موسم 2024 زادت أعداد بيع التذاكر بنسبة 15% عن موسم 2023، مع ارتفاع إيرادات التذاكر الموسمية بنسبة 25% بحسب الدوري الأمريكي.

وبحسب منصة StubHub فأن المبيعات زادت سبع مرات مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع مبيعات كل فريق عن الموسم الماضي، مدفوعا في الغالب بميسي.

وحتى الآن ستكون مباراة إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس جالاكسي في ملعب ديجنتي هيلث سبورتس بارك يوم 26 فبراير الجاري هي المباراة الأكثر مبيعا لهذا الموسم حتى الآن، وفقا لـ StubHub.

وبالنسبة لمبيعات موقع الدوري الأمريكي MLSstore.com فمنذ إطلاقه في 2015 يعد قميص ليونيل ميسي الأكثر مبيعا عبر تاريخه.

بحسب التقارير أيضا فإن قيمة رعاية قميص إنتر ميامي تضاعفت في 2024 من 27 مليون دولار عن الموسم الماضي، رغم أن النادي لم يعلن عن القيم المالية بعد.

وهو ما جعل أسينسي يصّرح قائلا: "أستطيع أن أخبرك أنه إلى جانب صفقات برشلونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد وبعض الصفقات الأخرى، فإن صفقاتنا التالية ستكون كذلك من حيث القيمة".

أسينسي أوضح أيضا لموقع sportsbusinessjournal إن الإيرادات المتوقعة للنادي في 2024 ستصل إلى 200 مليون دولار بعدما كانت 125 مليون دولار الموسم الماضي.

وأخيرا ارتفعت إيرادات الدوري الأمريكي بنسبة 17% وارتفعت إيرادات رعاية قمصان الفرق بنسبة 15% منذ العام الماضي.

كما ارتفعت مبيعات موقع MLSstore.com بنسبة 44%عن العام الماضي، وارتفعت حركة التصفح على الموقع بأكثر من 102% من العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

التأثير لا يقتصر على التذاكر والمباريات فقط بل أيضا القمصان، على مستوى الأطقم فحسب تقرير موقع "fastcompany" فإن مجلة Vogue أدرجت طقم الفريق الوردي كواحد من 15 قطعة أزياء حددت عام 2023.