مواعيد مباريات الإثنين 26 فبراير 2024.. ثلاث مواجهات بالدوري المصري

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 10:21

كتب : FilGoal

احتفال نادر فرج بهدف الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا

يشهد اليوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024 ثلاث مباريات في مسابقة الدوري المصري.

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الدوري المصري

يستضيف نادي زد فريق إنبي في تمام الرابعة عصرا على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 14.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يحل الإسماعيلي ضيفا على الجونة في نفس التوقيت، ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويلعب المقاولون العرب أمام المصري في تمام السابعة مساء على استاد برج العرب.

ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري السعودي

يحل الهلال السعودي ضيفا على الاتفاق ضمن منافسات الجولة 21 من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة SSc SPort 1.

بينما يستضيف اتحاد جدة فريق الوحدة ضمن منافسات نفس الجولة في تمام السابعة مساء.

ويلعب أحمد حجازي ضمن صفوف اتحاد جدة.

الدوري الإنجليزي

يستضيف وست هام فريق برينتفورد ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة.

ويقاع اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري المصري الإسماعيلي الجونة المصري
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