في ليلة استقبال راموس وإصابة الحكم.. ريال مدريد يهزم إشبيلية بهدف قاتل

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 00:33

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد

تغلب ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة إغلاق سقف ملعب سانتياجو بيرنابيو لأول مرة منذ تطويره.

كما قدمت جماهير ريال مدريد تحية خاصة لقائد الفريق السابق سيرخيو راموس مدافع إشبيلية الحالي، في ظهوره الأول على ملعب بيرنابيو منذ رحيله عن الفريق في صيف 2022.

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وسجل ريال مدريد الهدف الأول بتوقيع لوكاس فاسكيز في الدقيقة 10، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم إلغاؤه.

سبب الإلغاء كان مخالفة سابقة من ناتشو فيرنانديز ضد يوسف النصيري، مما أثار غضب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ليتلقى إنذارا بسبب الاعتراض.

الحكم إيسيدرو دياز أثار غضب لاعب آخر يصعب إغضابه وهو توني كروس، الذي نال إنذارا للاعتراض بسبب مخالفة في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 75 أتى لوكا مودريتش بدلا من ناتشو فيرنانديز، بينما رد الجانب الآخر بنزول خوانلو سانشيز وأليخو فيليز وسوسو بدلا من خيسوس نافاس وإيزاك روميرو وأوليفر توريس.

وأخيرا سجل لوكا مودريتش الهدف في الدقيقة 81 بتسديدة رائعة على يسار الحارس، من متابعة لكرة عادت من دفاع إشبيلية.

وحل داني سيبايوس بدلا من براهيم دياز في الدقيقة 90 في صفوف مدريد.

بينما أتى كواسي نيانزو وعدنان يانوزاي بدلا من كيكي سالاس ولوكاس أوكامبوس في الدقيقة 91 بصفوف إشبيلية.

وأخيرا حل ألفارو رودريجيز بدلا من رودريجو بصفوف الميرينجي في الدقيقة 94.

وبذلك يواصل ريال مدريد تعميق صدارته برصيد 65 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة، و9 عن جيرونا الذي يلعب غدا مع رايو فايكانو.

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