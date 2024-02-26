التعادل الأول من 3 سنوات.. ريفر بليت وبوكا جونيورز يتعادلان في سوبر كلاسيكو

فرض بوكا جونيورز التعادل على ريفر بليت في ملعب مونيمونتال معقل الأخير بنتيجة 1-1 في الجولة السابعة من كأس الدوري الأرجنتيني.

وتعد تلك المباراة الأولى التي تنتهي بين الفريقين بالتعادل منذ مواجهة كأس الأرجنتين في 2021.

منذ ذلك الحين التقى قطبا الأرجنتين في 5 مناسبات فاز ريفر في 3 وبوكا في 2.

وتقدم بابلو سولاري بالهدف الأول في الدقيقة 49.

وعدّل كريستيان ميدينا النتيجة بهدف في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

¡¡MEDINA Y GOL DE BOCA!! ¡¡1-1 ANTE RIVER EN EL MÁS MONUMENTAL!! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/9Panhf2e2N — SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2024

الفوز رفع رصيد ريفر بليت لـ 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولى.

بينما ظل بوكا جونيورز في المركز السابع برصيد 10 نقاط في المجموعة الثانية.

وتُحدد جولة في كل موسم تُسمى جولة الدربيات حيث تشهد إقامة جميع المباريات القوية بين أقطاب الأرجنتين وعلى رأسها سوبر كلاسيكو.

ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى ربع النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لتحديد البطل الذي يحجز بطاقة لمجموعات كوبا ليبرتادرويس 2025.