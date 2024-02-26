التعادل الأول من 3 سنوات.. ريفر بليت وبوكا جونيورز يتعادلان في سوبر كلاسيكو

الإثنين، 26 فبراير 2024 - 00:12

كتب : FilGoal

ريفر بليت - بوكا جونيورز

فرض بوكا جونيورز التعادل على ريفر بليت في ملعب مونيمونتال معقل الأخير بنتيجة 1-1 في الجولة السابعة من كأس الدوري الأرجنتيني.

وتعد تلك المباراة الأولى التي تنتهي بين الفريقين بالتعادل منذ مواجهة كأس الأرجنتين في 2021.

منذ ذلك الحين التقى قطبا الأرجنتين في 5 مناسبات فاز ريفر في 3 وبوكا في 2.

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وتقدم بابلو سولاري بالهدف الأول في الدقيقة 49.

وعدّل كريستيان ميدينا النتيجة بهدف في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الفوز رفع رصيد ريفر بليت لـ 13 نقطة في صدارة المجموعة الأولى.

بينما ظل بوكا جونيورز في المركز السابع برصيد 10 نقاط في المجموعة الثانية.

وتُحدد جولة في كل موسم تُسمى جولة الدربيات حيث تشهد إقامة جميع المباريات القوية بين أقطاب الأرجنتين وعلى رأسها سوبر كلاسيكو.

ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى ربع النهائي الذي يقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لتحديد البطل الذي يحجز بطاقة لمجموعات كوبا ليبرتادرويس 2025.

بوكا جونيورز ريفر بليت كأس الدوري الأرجنتيني
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