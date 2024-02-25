ميلان يرفض الاقتراب من يوفنتوس ويفقد نقطتين أمام أتالانتا

تعثر ميلان مجددا ضد أتالانتا الموسم الجاري وفقد نقطتين على ملعب سان سيرو بالتعادل 2-2 في الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وتقدم الروسونيري عن طريق رافائيل لياو، فيما سجل تيون كوبمينيرس هدف التعادل.

ولم يحقق ميلان الفوز على أتالانتا في 3 مباريات الموسم الجاري فخسر لقاء الدور الأول بكعب لويس مورييل بنتيجة 3-2، وودع كأس إيطاليا بنتيجة 2-1 على يده، وتعادل في الدور الثاني.

ورفض ميلان الاقتراب خطوة للمركز الثاني بتقليص الفارق مع يوفنتوس حيث أصبح رصيد الروسونيري 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس و13 عن إنتر المتصدر.

فيما ظل أتالانتا خامسا برصيد 46 نقطة من 25 مباراة.

وتقدم ميلان مبكرا في الدقيقة 3 بهدف سجله رافائيل لياو بمجهود فردي رائع وتصويبة صاروخية من الجهة اليسرى لمنطقة جزاء الضيوف.

هدف خيالي من لياو.. ميلان يتقدم مبكراً يراوغ ويمر ويسدد كرة صاروخية في الزاوية البعيدة#ميلان_أتالانتا | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ETxxBr0KO0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 25, 2024

وتسبب أوليفييه جيرو في ركلة جزاء في الدقيقة 42 سجلها الهولندي كوبمينيرس في الشباك مسجلا التعادل، ورافعا رصيده لـ 8 أهداف.

كوبمينيرز يسجل هدف التعادل لأتالانتا من ركلة جزاء#ميلان_أتالانتا #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/6EOiVK0QaE — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 25, 2024

الهولندي يعرف طريق الشباك لميلان فصنع هدفا في لقاء الدور الأول وسجل ثنائية في الفوز بكأس إيطاليا.

تغييرات ميلان الهجومية والمحاولات الهجومية طيلة الشوط الثاني لم تسفر عن أي جديد لينتهي اللقاء بالتعادل.