ميلان يرفض الاقتراب من يوفنتوس ويفقد نقطتين أمام أتالانتا

الأحد، 25 فبراير 2024 - 23:54

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان - أتالانتا

تعثر ميلان مجددا ضد أتالانتا الموسم الجاري وفقد نقطتين على ملعب سان سيرو بالتعادل 2-2 في الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وتقدم الروسونيري عن طريق رافائيل لياو، فيما سجل تيون كوبمينيرس هدف التعادل.

ولم يحقق ميلان الفوز على أتالانتا في 3 مباريات الموسم الجاري فخسر لقاء الدور الأول بكعب لويس مورييل بنتيجة 3-2، وودع كأس إيطاليا بنتيجة 2-1 على يده، وتعادل في الدور الثاني.

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ورفض ميلان الاقتراب خطوة للمركز الثاني بتقليص الفارق مع يوفنتوس حيث أصبح رصيد الروسونيري 53 نقطة بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس و13 عن إنتر المتصدر.

فيما ظل أتالانتا خامسا برصيد 46 نقطة من 25 مباراة.

وتقدم ميلان مبكرا في الدقيقة 3 بهدف سجله رافائيل لياو بمجهود فردي رائع وتصويبة صاروخية من الجهة اليسرى لمنطقة جزاء الضيوف.

وتسبب أوليفييه جيرو في ركلة جزاء في الدقيقة 42 سجلها الهولندي كوبمينيرس في الشباك مسجلا التعادل، ورافعا رصيده لـ 8 أهداف.

الهولندي يعرف طريق الشباك لميلان فصنع هدفا في لقاء الدور الأول وسجل ثنائية في الفوز بكأس إيطاليا.

تغييرات ميلان الهجومية والمحاولات الهجومية طيلة الشوط الثاني لم تسفر عن أي جديد لينتهي اللقاء بالتعادل.

الدوري الإيطالي ميلان أتالانتا
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