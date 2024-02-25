طبيب الزمالك: زيزو سيلحق بنهائي كأس مصر ضد الأهلي

الأحد، 25 فبراير 2024 - 23:26

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك

أوضح محمد أسامة طبيب الزمالك أن أحمد سيد "زيزو" سيلحق بنهائي كأس مصر ضد الأهلي.

وتعرض زيزو للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية.

وقال طبيب الزمالك عبر أون تايم سبورتس 1: "حدث التحام قوي على كاحل زيزو، وقرار التغيير احترازي بالتوافق مع المدير الفني".

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وأكمل "عملنا مباشرة على تقليل الورم والألم ولا يوجد كسر في العظام".

وأوضح "التشخيص المبدئي، وهو التواء في الكاحل من الدرجة الأولى".

وواصل "هو بحالة جيدة الآن، والحالة مطمئنة والوضع مستقر وسنواصل الفحوصات للتأكد.، وموعد عودته سيتحدد بعد إنهاء كل الفحوصات".

وأردف "زيزو سيلحق مباراة الأهلي في كأس مصر".

وأتم "تأهيل فتوح يسير بشكل جيد، وعندما يكون جاهزا ربما يخوض عدد دقائق قليلة بالاتفاق مع المدير الفني في البداية".

وتواجد فتوح مع بعثة الزمالك في الجزائر للتدريب لكن دون الدخول في قائمة المباراة ضد أبو سليم.

وانتصر الزمالك على أبو سليم بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية، على ملعب "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

سجل ثنائية الزمالك سيف الجزيري، فيما قلص إيهاب القلس الفارق لأبو سليم.

ورفع الزمالك رصيده لـ 13 نقطة في صدارة المجموعة وحسمها لصالحه.

فيما توقف رصيد أبو سليم عند 9 نقاط ويحتاج لانتظار نتيجة مباراة ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني لمعرفة موقفه من التأهل أو تتأجل للجولة الأخيرة.

محمد أسامة الزمالك أحمد فتوح أحمد سيد زيزو
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