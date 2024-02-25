دياب يكشف الموعد الأقرب لإنهاء الدوري بعد التعديلات

الأحد، 25 فبراير 2024 - 23:26

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

رد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية على ما يتعلق بالتعديلات الأخيرة لجدول الدوري الممتاز وشائعات نهايته متأخرا بطريقة مبالغة عن الموعد السابق ذكره في يوليو، بعد التعديلات التي أجريت بناء على طلب منتخب مصر وجهازه الفني الجديد.

وقال دياب في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "يستحيل أن نتفق مع منتخب مصر على شيء ولا ننفذه، وطلبات حسام حسن المدير الفني وجهازه المعاون معقولة للغاية".

وأضاف "سيتم ترتيب مواعيد المباريات بما يتوافق مع طلبات حسام حسن لأجل معسكر المنتخب".

أخبار متعلقة:
ارتجاج وكسر.. طبيب شباب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة مصطفى أبو الخير ومدة غيابه خبر في الجول - اشتباه بإصابة ياسر إبراهيم بمزق في الخلفية.. وفحص جديد نهاية الأسبوع خبر في الجول - فحوصات عالية الدقة لـ ديانج لتحديد نوع علاجه قبل السفر لأوروبا تألق أبو جبل يفرض التعادل السلبي بين الاتحاد والبنك الأهلي

وعن إنهاء الدوري في أكتوبر أو نوفمبر قال: "هذا مستحيل. أعتقد أن وجود الجدول للجولة 30 بالمؤجلات حتى 11 يوليو شيء مطمئن للناس، وبإذن الله سينتهي الدوري قرابة منتصف أغسطس".

وطلب حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب ترحيل بعض المباريات قبل المعسكر المقبل لشهر مارس لمنتخب مصر.

أحمد دياب الدوري المصري رابطة الأندية
نرشح لكم
طبيب الزمالك: زيزو سيلحق بنهائي كأس مصر ضد الأهلي ارتجاج وكسر.. طبيب شباب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة مصطفى أبو الخير ومدة غيابه خبر في الجول - اشتباه بإصابة ياسر إبراهيم بمزق في الخلفية.. وفحص جديد نهاية الأسبوع خبر في الجول - فحوصات عالية الدقة لـ ديانج لتحديد نوع علاجه قبل السفر لأوروبا تألق أبو جبل يفرض التعادل السلبي بين الاتحاد والبنك الأهلي مرتديا القميص 72.. ناشئ زد السابق ينضم إلى ليكسويش البرتغالي مؤتمر جوميز: سعيد بطريقة لعبنا في الشوط الأول.. وأتحمل المسؤولية في الثاني انتهت في الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) البنك
أخر الأخبار
طبيب الزمالك: زيزو سيلحق بنهائي كأس مصر ضد الأهلي 22 دقيقة | الدوري المصري
دياب يكشف الموعد الأقرب لإنهاء الدوري بعد التعديلات 23 دقيقة | الدوري المصري
ارتجاج وكسر.. طبيب شباب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة مصطفى أبو الخير ومدة غيابه 41 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - اشتباه بإصابة ياسر إبراهيم بمزق في الخلفية.. وفحص جديد نهاية الأسبوع 58 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - فحوصات عالية الدقة لـ ديانج لتحديد نوع علاجه قبل السفر لأوروبا ساعة | الدوري المصري
بعد خروج مبابي.. باريس سان جيرمان يخطف نقطة في +97 أمام رين ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) إشبيلية.. جوووول ساعة | الدوري الإسباني
لاوتارو 100.. إنتر يسحق ليتشي برباعية ويواصل الابتعاد في الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 2 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 كولر: كريم وليد سيطر على منتصف الملعب.. وتعلمت درسا من هذه الرحلة