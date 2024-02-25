دياب يكشف الموعد الأقرب لإنهاء الدوري بعد التعديلات

رد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية على ما يتعلق بالتعديلات الأخيرة لجدول الدوري الممتاز وشائعات نهايته متأخرا بطريقة مبالغة عن الموعد السابق ذكره في يوليو، بعد التعديلات التي أجريت بناء على طلب منتخب مصر وجهازه الفني الجديد.

وقال دياب في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "يستحيل أن نتفق مع منتخب مصر على شيء ولا ننفذه، وطلبات حسام حسن المدير الفني وجهازه المعاون معقولة للغاية".

وأضاف "سيتم ترتيب مواعيد المباريات بما يتوافق مع طلبات حسام حسن لأجل معسكر المنتخب".

وعن إنهاء الدوري في أكتوبر أو نوفمبر قال: "هذا مستحيل. أعتقد أن وجود الجدول للجولة 30 بالمؤجلات حتى 11 يوليو شيء مطمئن للناس، وبإذن الله سينتهي الدوري قرابة منتصف أغسطس".

وطلب حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب ترحيل بعض المباريات قبل المعسكر المقبل لشهر مارس لمنتخب مصر.