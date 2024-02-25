ارتجاج وكسر.. طبيب شباب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة مصطفى أبو الخير ومدة غيابه

الأحد، 25 فبراير 2024 - 23:08

كتب : حسام نور الدين

مصطفى أبو الخير لاعب الأهلي

أوضح علاء مأمون طبيب فريق شباب الأهلي 2003 استقرار حالة مصطفى أبو الخير لاعب وسط الفريق.

وتعرض أبو الخير لإصابة قوية على مستوى الرأس في مواجهة الاتحاد بدوري الجمهورية.

وقال مأمون لموقع الأهلي: "استقرار حالة مصطفي أبو الخير الصحية وبدأ في التعافي من الارتجاج الذي تعرض له".

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وأضاف "سيظل في المستشفى لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة، وسوف يغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين".

وكشفت الفحوصات إصابة اللاعب بارتجاج في المخ وكسر في الأنف إثر التحام هوائي مع أحد لاعبي الاتحاد في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ثم اصطدم قدم لاعب الاتحاد بوجهه مما تسبب في إصابته.

وانتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح، بعد التعادل سلبيا.

من هو مصطفى أبو الخير؟

مصطفى أبو الخير لاعب وسط من مواليد 2003 ويلعب في النادي الأهلي منذ 13 عاما.

بدأ أبو الخير مشواره في أكاديمية بأرض اللواء وتم اختياره من قبل عبد النبي عاشور للانضمام للقلعة الحمراء.

يرى أبو الخير أن الثنائي محمد شرف وياسر ريان أكثر من أثر على مشواره خلال فترته بناشئين الأهلي.

تم قيد مصطفى أبو الخير في قائمة الأهلي الإفريقية خلال فترة القيد الشتوية ضمن ستة ناشئين ووسام أبو علي.

ونال أبو الخير إعجاب مارسيل كولر المدير الفني، وتم تصعيده للمشاركة في تدريبات الفريق الأول أكثر من مرة.

ويلعب أبو الخير في مركز الوسط الدفاعي لكنه يجيد اللعب بأكثر من مركز.

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