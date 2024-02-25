خبر في الجول - فحوصات عالية الدقة لـ ديانج لتحديد نوع علاجه قبل السفر لأوروبا

الأحد، 25 فبراير 2024 - 22:46

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سانت جورج - أليو ديانج

لا يزال الجهاز الطبي في الأهلي يعمل مع أليو ديانج من أجل علاج اللاعب من آلام الركبة التي تطارده منذ فترة وتبعده عن الملاعب.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن ديانج يخضع لفحوصات طبية عالية الدقة لتحديد نوع التخصص الطبي الذي يحتاجه قبل السفر إلى أوروبا للعلاج.

وذلك بسبب وجود صعوبة في تحديد سبب معاناة اللاعب وشكواه من ركبته لذلك سيخضع لمنظار استكشافي لتحديد سبب الآلام.

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وفي الوقت الحالي الأهلي يفاضل بين ألمانيا والنمسا لسفر ديانج لتلقي العلاج هناك.

وكان أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي قال عبر موقع النادي الرسمي قبل عدة أيام: "خضع أليو ديانج لفحوصات طبية وتم عرضها على خبراء داخل وخارج مصر لحسم موقفه بعد الشكوى من آلام في الركبة".

وكشف جاب الله "الاتجاه الأقرب حتى الآن هو عمل جراحة منظار استكشافي للركبة عقب اكتمال الفحوصات الطبية قبل اتخاذ القرار النهائي".

وأوضح "ديانج اشتكى من آلام في الجزء الداخلية للركبة خلال مشاركة مالي في أمم إفريقيا، وتكررت الشكوى أكثر من مرة خلال تواجد اللاعب مع منتخب بلاده".

وشدد "تعاملنا مع شكوى ديانج بجدية شديدة بإجراء الفحوصات الطبية للتعرف على سبب الشكوى وتحديد العلاج المناسب".

الأهلي أليو ديانج الدوري المصري
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