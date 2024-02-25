بعد خروج مبابي.. باريس سان جيرمان يخطف نقطة في +97 أمام رين

الأحد، 25 فبراير 2024 - 22:41

كتب : FilGoal

جونكالو راموس - باريس سان جيرمان - رين

خطف باريس سان جيرمان على ملعبه حديقة الأمراء نقطة تعادل قاتلة ضد ستاد رين في الجولة 23 من الدوري الفرنسي.

ورغم فقدان نقطتين لحامل اللقب إلا باريس سان جيرمان يبتعد بفارق 11 نقطة عن بريست الثاني.

وتقدم الضيوف بالهدف الأول في الدقيقة 33 عن طريق الجزائري أمين جويري بعد مراوغة أكثر من لاعب والتسديد بوجه القدم الخارجي في أقصى الزاوية.

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هدف هو الرابع للجزائري في الدوري الفرنسي والثاني ضد باريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة 65 شارك جونكالو راموس بدلا من كيليان مبابي.

وخطف جونكالو راموس التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 90+7.

وأصبح باريس أكثر فريق يتحصل على ركلة جزاء الموسم الجاري في الدوري الفرنسي برصيد 9 ركلات ويليه رين (8).

ورفع باريس سان جيرمان رصيده لـ 54 نقطة في الصدارة.

بينما استمر رين في المركز السابع برصيد 35 نقطة، وبدون خسارة محلية في 2024، حيث فاز الفريق في 5 مباريات وتعادل في 1.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي رين
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