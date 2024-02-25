لاوتارو 100.. إنتر يسحق ليتشي برباعية ويواصل الابتعاد في الصدارة

سحق إنتر مستضيفه ليتشي برباعية دون مقابل في الجولة 26 من الدوري الإيطالي في لقاء عرف وصول لاوتارو مارتينيز للهدف رقم 100 في المسابقة.

وبدأ أليكسيس سانشيز في الهجوم بجوار لاوتارو في ظل غياب ماركوس تورام بسبب الإصابة.

كما تواجد إيميلو أوديرو في حراسة المرمى بدلا من يان سومر الذي غاب بسبب المرض.

وتقدم إنتر أولا بفضل هدف لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 15 بعد تمريرة بينية من كريستيان أسلاني انفرد على إثرها.

ووصل لاوتارو بفضل هذا الهدف للرقم 100 في الدوري الإيطالي ليصبح سابع أرجنتيني يحقق هذا الإنجاز.

وأضاف دافيدي فراتيسي الهدف الثاني في الدقيقة 53 بعد عرضية حولها في الشباك,

وعقب 3 دقائق أضاف لاوتارو الثالث رافعا رصيده لـ 22 هدفا في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 68 سجل ستيفن فراي الهدف الرابع برأسية معززا من تقدم الأفاعي.

ووصل إنتر للنقطة رقم 66 في الصدارة بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس.

بينما تكبد ليتشي الخسارة الرابعة في آخر 5 مباريات وظل في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

video:1