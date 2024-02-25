تألق أبو جبل يفرض التعادل السلبي بين الاتحاد والبنك الأهلي

الأحد، 25 فبراير 2024 - 21:46

كتب : FilGoal

الاتحاد 0-0 البنك

تعادل الاتحاد السكندري مع ضيفه البنك الأهلي سلبيا في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية في الجولة 14 من الدوري المصري.

بذلك خرج البنك الأهلي بالتعادل الثالث على التوالي في الدوري.

أما الاتحاد فظل للمباراة الثالثة على التوالي بلا فوز، بواقع تعادلين وخسارة.

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المحاولة الأولى أتت من بنيامين بواتينج في الدقيقة 14 بتسديدة مرت بجوار القائم.

ثم حاول مورو ساليفو لزعيم الثغر بتسديدة أخرى حولها الحارس محمد أبو جبل إلى ركنية في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 22 تألق أبو جبل في إعباد تسديدة عمرو صالح التي نتجت عن ركنية، فتابعها سيف تقا بتسديدة مرت فوق العارضة.

وحاول البنك الأهلي في الدقيقة 33 من ركنية قابلها محمود الجزار برأسية مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 45+4 سدد أدهم علاء لاعب الاتحاد من عرضية وصلته من شريف رضا، ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وفي الشوط الثاني أبعد أبو جبل كرة جديدة في الدقيقة 51 من رأسية سيف تقا.

وحل أحمد مدبولي بدلا من محمد هلال في الدقيقة 58 بصفوف البنك.

وحاول البنك في الدقيقة 67 من ركلة حرة أرسلها أحمد مدبولي ليقابلها ياو أنور برأسية أبعدها دفاع الاتحاد.

وأتى بلال السيد بدلا من عمرو صالح في صفوف الاتحاد في الدقيقة 70، بينما حل كريم بامبو وأحمد ربيع بدلا من ياو أنور وإبراهيم حسن على الجانب الآخر.

وأتى محمد عبد اللطيف جريندو بدلا من أسامة فيصل في الدقيقة 90 بصفوف البنك، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

بذلك التعادل يحتل الاتحاد المركز الرابع مؤقتا برصيد 20 نقطة، فيما يحتل البنك المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة بصورة مؤقتة أيضا.

الاتحاد السكندري البنك الأهلي
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