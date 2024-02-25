مرتديا القميص 72.. ناشئ زد السابق ينضم إلى ليكسويش البرتغالي

انضم أحمد الجنايني ناشئ زد السابق إلى ليكسويش البرتغالي.

وجاء انضمامه بعدما نال اللاعب إعجاب إدارة النادي لينجح النادي البرتغالي في حسم الصفقة.

وتألق الجنايني خلال تواجده في قطاع الناشئين بنادي زد مما جعله محط أنظار أندية أوروبية لاستقطاب اللاعب في سن مبكر.

وقرر اللاعب ارتداء القميص رقم 72 مع فريقه الجديد تخليدا لذكرى شهداء النادي الأهلي.

وينشط النادي في الدرجة الثانية البرتغالية حيث يحتل المركز 16 برصيد 22 نقطة عقب مرور 22 جولة.

وسيكون الجنايني في حال مشاركته مع الفريق الأول اللاعب المصري رقم 15 الذي يظهر في الدوري البرتغالي بعد كل من:

مجدي عبد الغني - عبد الستار صبري - أحمد حسن "كوكا" - صالح جمعة - علي غزال - مروان محسن - حسام حسن - محمود عزت - علي فتحي - كهربا - محمد إبراهيم - شيكابالا - رامي ربيعة - أحمد سيد "زيزو".