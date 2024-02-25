النصر يهزم الشباب في دربي الرياض ويواصل مطارة الهلال على الصدارة

الأحد، 25 فبراير 2024 - 21:20

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

واصل النصر مطارة الهلال على صدارة الدوري السعودي وفاز على الشباب في دربي الرياض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز النصر على الشباب في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين.

النصر رفع رصيده بعد الفوز إلى النقطة 52 في المركز الثاني، خلف الهلال المتصدر برصيد 56 نقطة ولا يزال له مباراة مؤجلة.

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بينما توقف رصيد الشباب عند النقطة 24 في المركز 11.

ولم يخسر النصر آخر 7 مباريات لعبها ضد الشباب في جميع البطولات، بعدما فاز 5 مرات وتعادل مرتين.

وبشكل عام حقق النصر الفوز في آخر 9 مباريات في الدوري السعودي.

افتتح كريستيانو رونالدو أهداف المباراة في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

ونجح يانيك كاراسكو في تسجيل التعادل في الدقيقة 45+8 من الشوط الأول من ركلة جزاء أيضا.

وفي الشوط الثاني عاد النصر ليتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق أندرسون تالسيكا بتسديدة أرضية.

من جديد عاد الشباب للتعادل بالهدف الثاني في الدقيقة 67 بهدف سجله كارلوس كارفالو.

قبل أن يأتي تاليسكا بالهدف الثاني له وللنصر في الدقيقة 86 ويقتل به المباراة ويمنح فريقه الفوز.

كريستيانو رونالدو النصر الدوري السعودي الشباب
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