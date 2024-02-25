سليمان: لم يسبق التأهل بهذا الرصيد من المجموعات.. ولدينا فرصة تاريخية في الكونفدرالية

هنأ أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر اللاعبين بعد ضمان تصدر المجموعة في الكونفدرالية.

وانتصر الزمالك على أبو سليم بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية، على ملعب "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

وقال أحمد سليمان للاعبين في غرفة خلع الملابس: "سعداء بالتأهل كأول مجموعة، ولم يسبق التأهل من دور المجموعات برصيد 13 نقطة، ومازال أمامنا فرصة لزيادة رصيد النقاط".

وأضاف: "لاعبو الزمالك أمامهم فرصة تاريخية في تلك البطولة، من أجل تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية".

وأتم "لكم كل الدعم من مجلس إدارة النادي من أجل تحقيق اللقب".

ورفع الزمالك رصيده لـ 13 نقطة في صدارة المجموعة وحسمها لصالحه.

فيما توقف رصيد أبو سليم عند 9 نقاط ويحتاج لانتظار نتيجة مباراة ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني لمعرفة موقفه من التأهل أو تتأجل للجولة الأخيرة.