مؤتمر جوميز: سعيد بطريقة لعبنا في الشوط الأول.. وأتحمل المسؤولية في الثاني

أبدى جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك سعادته بطريقة لعب الزمالك ضد أبو سليم في الكونفدرالية.

وانتصر الزمالك على أبو سليم بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية، على ملعب "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

وقال جوميز خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد بطريقة لعب الفريق في الشوط الأول، في كرة القدم لابد من إنهاء المباراة عندما تسنح لك الفرص".

وأضاف "كنا نعرف إن أبو سليم أقوياء في الكرات الثابتة ورميات الجانب الطولية، وخلقنا فرصا في الشوط الثاني وحدث تخبط لنا في الدقائق الأخيرة".

وواصل " سعيد بقدرتنا على خلق فرص تهديفية كثيرة خاصة في الشوط الأول، وأهدرنا الكثير من الفرص وهذا حدث من قبل أمام الإسماعيلي في الدوري وعلينا أن نتدارك الأمر".

وأكمل "تراجعنا في الشوط الثاني وأتحمل مسؤولية ذلك لأنني أجريت 4 تغييرات مرة واحدة، وهذا يحتاج وقت كي يدخل اللاعبون أجواء اللقاء".

وأردف "المباراة كانت بين فريقين لكلاهما طريقة مختلفة وسعيد أننا فرضنا أسلوبنا".

وأتم "في الأدوار المقبلة سنواجه منافسين أقوى وعلينا التركيز بصورة أكبر وعدم إهدار هذا الكم من الفرص".

ورفع الزمالك رصيده لـ 13 نقطة في صدارة المجموعة وحسمها لصالحه.

فيما توقف رصيد أبو سليم عند 9 نقاط ويحتاج لانتظار نتيجة مباراة ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني لمعرفة موقفه من التأهل أو تتأجل للجولة الأخيرة.