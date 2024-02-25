طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو

الأحد، 25 فبراير 2024 - 20:24

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد زيزو - الزمالك ضد أبو سليم الليبي

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك عن تفاصيل إصابة أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأبيض.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعرض زيزو للإصابة أمام أبو سليم الليبي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وغادر زيزو المباراة في نهاية الشوط الأول بعدما تعرض للإصابة.

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وقال محمد أسامة في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "زيزو تعرض لإلتواء في الكاحل وفضلنا إراحته لعدم تفاقم الإصابة. سنجري أشعة ونحدد مدى قوتها لاحقا".

وانتصر الزمالك على أبو سليم بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من دور المجموعات للكونفدرالية، على ملعب "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

سجل ثنائية الزمالك سيف الجزيري، فيما قلص إيهاب القلس الفارق لأبو سليم.

ورفع الزمالك رصيده لـ 13 نقطة في صدارة المجموعة وحسمها لصالحه.

فيما توقف رصيد أبو سليم عند 9 نقاط ويحتاج لانتظار نتيجة مباراة ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني لمعرفة موقفه من التأهل أو تتأجل للجولة الأخيرة.

الزمالك أحمد سيد زيزو الكونفدرالية
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