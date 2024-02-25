تشكيل ريال مدريد - في الملعب المغلق.. دياز يواصل تعويض بيلينجهام أمام إشبيلية

الأحد، 25 فبراير 2024 - 20:18

كتب : FilGoal

براهيم دياز

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإسباني.

ويستمر براهيم دياز في تعويض غياب جود بيلينجهام المصاب.

ولأول مرة سيغلق ملعب سانتياجو بيرنابيو الجديد سقفه خلال المباراة.

وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - فيرلان ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - توني كروس

خط الهجوم: براهيم دياز - رودريجو - فينيسيوس جونيور

البدلاء: كيبا أريزابالاجا - دييجو بينييرو - لوكا مودريتش - داني سيبايوس - فران جارسيا - أردا جولير - ألفارو - جاكوبو

ويحتل مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بفارق 5 نقاط عن برشلونة الذي لعب مباراة أكثر، و6 نقاط عن جيرونا الذي يلاقي رايو فايكانو غدا.

ريال مدريد الدوري الإسباني براهيم دياز
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