هل تتكرر مسيرة راموس؟ آس: ريال مدريد يهتم بالتعاقد مع موهبة إشبيلية

يهتم نادي ريال مدريد بالتعاقد مع خوانلو سانشيز موهبة فريق إشبيلية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة آس الإسبانية فالنادي الملكي يسعى لضمان مركز الظهير الأيمن إذ يبلغ داني كارباخال 32 عاما ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

ووفقا للصحيفة فلهذا السبب أظهر الملكي رغبته في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما.

وقال اللاعب من قبل للصحيفة "لا أعلم عن اهتمام ريال مدريد بي، أنا سعيد جدا في إشبيلية بالنسبة لي، إنه حلم أن أتمكن من اللعب هنا".

وأتم "ريال مدريد هو أكبر نادي في إسبانيا أو أحد أكبر الأندية، الآن أنا أركز مع إشبيلية وفي المستقبل سوف نرى".

لعب خوانلو مع إشبيلية 29 مباراة خلال الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدف وصناعة 3 آخرين.

وجه التشابه بينه وبين سيرجيو راموس أسطورة ريال مدريد ولاعب إشبيلية الحالي، أن الملكي تعاقد معه في 2005 من نفس الفريق مقابل 27 مليون يورو.

وكان راموس وقتها يلعب كظهير أيمن، ووصل إلى ريال مدريد في سن الـ19.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة تجعله يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها.

إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي.

كما سجل راموس 101 هدفا مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس (35 عاما) قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق، واستمر في حمل هذه الشارة حتى صيف 2021.