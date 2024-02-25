ريليفو: اتحاد جدة يرغب في التعاقد مع شتيجن.. وموقف الحارس

الأحد، 25 فبراير 2024 - 19:31

كتب : FilGoal

مارك أندريه تير شتيجن

يرغب نادي اتحاد جدة في التعاقد مع مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع ريليفو الإسباني أن الحارس الألماني يشعر بالراحة في برشلونة ويملك عقدا حتى 2028.

وأفاد الموقع بالرغم من شعور شتيجن بالراحة لكن وصول عرضا من اتحاد جدة سيجعله يعيد التفكير مرة أخرى.

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ووفقا للموقع فالوضع المالي للنادي الكتالوني غير جيد وفي حالة بيع شتيجن سيكون مفيدا جدا بالنسبة لبرشلونة.

وخضع الحارس صاحب الـ31 عاما لجراحة في قطنية الظهر وكانت الحل للمشكلات التي عانى منها.

وغاب شتيجن لمدة أكثر شهرين ونصف، لكن عاد مرة أخرى للعب بشكل أساسي.

ولعب شتيجن 21 مباراة مع برشلونة خلال الموسم الجاري بواقع 16 في الدوري الإسباني و5 في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة من 26 مباراة.

ويبتعد عن ريال مدريد المتصدر بفارق 5 نقاط الذي لعب 25 مباراة.

برشلونة الدوري الإسباني الدوري السعودي اتحاد جدة مارك أندري تير شتيجن
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