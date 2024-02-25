لأول مرة منذ 3 سنوات.. زيزو يغادر الملعب مصابا أمام أبو سليم

تعرض أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك للإصابة خلال مواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية.

ويلتقي الفريقان على ملعب "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

وسقط زيزو أرضا عقب التحام قوي من لاعب أبو سليم في منتصف الملعب على كاحل اللاعب الدولي.

ولم يستكمل زيزو اللقاء وخرج بين شوطيه وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" عوضا عنه في بداية الشوط الثاني.

ولأول مرة يغادر زيزو المباراة مصابا لأول مرة منذ خروجه مصابا رفقة منتخب مصر ضد السودان في ديسمبر 2021 ببطولة كأس العرب.

وبقميص الزمالك تعد تلك المرة الأولى منذ الإصابة ضد البنك الأهلي في نوفمبر 2021.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما بفضل هدف مبكر سجله ناصر منسي.

وضمن الزمالك في وقت سابق تأهله لربع نهائي الكونفدرالية بعد نهاية الجولة الرابعة.