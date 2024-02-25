فوز في الوقت القاتل لـ يوفنتوس.. ونابولي يقع في فخ التعادل

تمكن يوفنتوس من خطف الفوز في الوقت القاتل على منافسه فروزينوني 3-2 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وعلى الجانب الآخر حقق نابولي تعادلا محبطا ضد كالياري بهدف لكل فريق في الجولة ذاتها.

يوفنتوس × فروزينوني

سجل ثلاثية يوفنتوس كل من دوشان فلاهوفيتش (2) ودانييلي روجاني، بينما أحرز وليد شديرة وماركو بريشاني ثنائية فروزينوني.

جاء الهدف الأول لفلاهوفيتش في الدقيقة 3 بعد تسديدة أرضية قوية داخل منطقة الجزاء.

وتعادل شديرة من رأسية من صناعة زورتيا في الدقيقة 14.

وتقدم بريشاني في الدقيقة 27 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ذهبت في سقف الشبكة.

وأعاد فلاهوفيتش المباراة إلى نقطة الصفر بعد تسديدة مقوسة رائعة في الدقيقة 32.

وخطف روجاني الفوز في الدقيقة 95 بعد تسديدة عقب وصول الكرة له من رأسية من فلاهوفيتش نتيجة عرضية.

وارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 57 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتجمد رصيد فروزينوني عند النقطة 23 في المركز الـ16.

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كالياري × نابولي

استطاع فيكتور أوسيمين من تسجيل هدف نابولي، بينما أحرز زيتو لوفومبو لصالح كالياري في سجل إفريقي بين النيجيري والأنجولي.

أحرز أوسيمين هدفه في الدقيقة 65 بعد عرضية من جياكومو راسبادوري ليتمكن من تحويلها إلى هدف برأسية.

وخطف لوفومبو التعادل في الدقيقة 96 بعدما تسلم الكرة في عمق منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية سكنت الشباك.

وارتقى نابولي للنقطة 37 في المركز التاسع، وزاد كالياري من رصيده ليصل للنقطة 20 في المركز الـ19 قبل الأخير.

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