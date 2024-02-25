انسحاب وشيك وفوضى الاعتراض على التحكيم.. حمدي فتحي يشارك في تعادل الوكرة مع السد

في مباراة مثيرة للجدل، تعادل الوكرة مع ضيفه السد بدون أهداف في صراع صدارة الدوري القطري بالجولة 14.

بداية الفوضى أتت بمطالبة الوكرة بركلة جزاء بعد تدخل من باولو أوتافيو ظهير السد على عمر صلاح جناح الوكرة داخل المنطقة في الدقيقة 61.

رفض الحكم احتسابها ثم عاد في الدقيقة 63 لمراجعة لمسة يد ضد حمدي فتحي داخل منطقة جزاء الوكرة، واحتسبها ركلة جزاء لصالح السد.

شوف | ركلة الجزاء التي تسببت في أزمة مباراة الوكرة مع السد .. وأكرم عفيف يسجل فوق المرمى #الوكرة_السد #دوري_نجوم_إكسبو#قنوات_الكاس pic.twitter.com/cI7giRVRdx — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 25, 2024

هنا نزل خليفة بن حسن آل ثاني رئيس نادي الوكرة وطالب لاعبي فريقه بالانسحاب عقب رفض احتساب الأولى للوكرة واحتساب الثانية للسد، قبل أن ينجح المحيطون واللاعبون بتهدئته لتستمر المباراة.

الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني رئيس نادي الوكرة يطالب لاعبي فريقه بالانسحاب عقب احتساب ركلة جزاء لنادي السد واعتراضا على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه في اللعبة التي قبلها#الوكرة_السد #دوري_نجوم_إكسبو#قنوات_الكاس pic.twitter.com/bsGNWw0Er3 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 25, 2024

في النهاية أطاح أكرم عفيف بركلة الجزاء فوق المرمى في الدقيقة 70.

تأزم موقف الوكرة أكثر في الدقيقة 76 بطرد لاعبه سعود الخاطر ببطاقة حمراء مباشرة، ولكنه في النهاية خرج بالتعادل.

النتيجة تركت السد على الصدارة برصيد 32 نقطة، فيما أضاعت على الوكرة فرصة تقليص الفارق، ليحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة.