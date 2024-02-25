انسحاب وشيك وفوضى الاعتراض على التحكيم.. حمدي فتحي يشارك في تعادل الوكرة مع السد

الأحد، 25 فبراير 2024 - 18:58

كتب : FilGoal

حمدي فتحي مع الوكرة

في مباراة مثيرة للجدل، تعادل الوكرة مع ضيفه السد بدون أهداف في صراع صدارة الدوري القطري بالجولة 14.

بداية الفوضى أتت بمطالبة الوكرة بركلة جزاء بعد تدخل من باولو أوتافيو ظهير السد على عمر صلاح جناح الوكرة داخل المنطقة في الدقيقة 61.

رفض الحكم احتسابها ثم عاد في الدقيقة 63 لمراجعة لمسة يد ضد حمدي فتحي داخل منطقة جزاء الوكرة، واحتسبها ركلة جزاء لصالح السد.

هنا نزل خليفة بن حسن آل ثاني رئيس نادي الوكرة وطالب لاعبي فريقه بالانسحاب عقب رفض احتساب الأولى للوكرة واحتساب الثانية للسد، قبل أن ينجح المحيطون واللاعبون بتهدئته لتستمر المباراة.

في النهاية أطاح أكرم عفيف بركلة الجزاء فوق المرمى في الدقيقة 70.

تأزم موقف الوكرة أكثر في الدقيقة 76 بطرد لاعبه سعود الخاطر ببطاقة حمراء مباشرة، ولكنه في النهاية خرج بالتعادل.

النتيجة تركت السد على الصدارة برصيد 32 نقطة، فيما أضاعت على الوكرة فرصة تقليص الفارق، ليحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة.

السد الدوري القطري حمدي فتحي الوكرة
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