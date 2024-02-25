انتهت في الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) البنك
الأحد، 25 فبراير 2024 - 18:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.
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