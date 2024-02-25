للمباراة الثالثة تواليا.. مرموش يسجل في تعادل فرانكفورت ضد فولفسبورج

الأحد، 25 فبراير 2024 - 18:35

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدف فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ

تعادل آينتراخت فرانكفورت من فولفسبورج 2-2 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وأحرز ماكسينس لاكروا وكفين بيرينس ثنائية فولفسبوج، بينما سجل فيليب ماكس وعمر مرموش لفرانكفورت.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش في المباراة كاملة ضد فريقه السابق.

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ولعب مرموش في فولفسبورج في 2020 حتى 2023 وانتقل خلال تلك الفترة إلى عدة فرق على سبيل الإعارة.

وسجل مرموش هدفا قاتلا في الدقيقة 92 أنقذ بها فريقه من خسارة.

وللمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الألماني يتمكن مرموش من تسجيل هدفا.

وفي أخر 3 مباريات سجل مرموش 3 أهداف وصنع 2 آخرين.

وتستمر سلسلة عدم فوز فرانكفورت على فولفسبورج ففي أخر 6 مباريات خسر فرانكفورت 3 مرات وتعادل مثلهم.

وتعود أخر مرة فاز فيها فرانكفورت على فولفسبورج في موسم 2020-2021 في الجولة 28.

ووصل فرانكفورت للنقطة 34 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني.

وارتفع رصيد فولفسبورج للنقطة 25 في المركز الـ12.

فولفسبورج الدوري الألماني إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش
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