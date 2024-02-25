تريزيجيه: نريد الفوز بكل المباريات.. وسنركز على مواجهة ألانياسبور المقبلة

شدد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور أن على فريقه الكفاح حتى نهاية الموسم من أجل الارتقاء في جدول ترتيب الدوري التركي.

وواصل محمود حسن التألق مع ناديه، حين قاد الفريق للفوز على أضمة ديميرسبور 1-0 يوم الأحد.

وقال تريزيجيه عقب المباراة: "في البداية، نحمد الله على الـ 3 نقاط، وأدائنا كان جيدا للغاية اليوم، وآمل أن نواصل على هذا، جميع اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم مع طرابزون سبور، نحن فريق كبير والكل لابد أن يعلم ذلك".

وأضاف "هذا سبب أننا نلعب، نريد الفوز بكل المباريات ومواصلة فعل ذلك حتى نهاية الموسم".

وأكمل "سنتعافى ونعود من جديد للتحضير، والكل يريد المشاركة في السباق والكفاح، ونريد الفوز على باشاك شهير وسنركز على مواجهة ألانيا سبور المقبلة".

وستكون المواجهة المقبلة مصرية حيث سيواجه أحمد حسن "كوكا" الذي سجل بقميص ألانيا سبور اليوم أيضا من علامة الجزاء.

وشارك تريزيجيه كأساسي وسجل هدف اللقاء الوحيد.

ونجح تريزيجيه في هز الشباك بعد 21 دقيقة بمتابعة لتسديدة مرتدة من الدفاع على بعد ياردة من المرمى.

وهو الهدف الرابع له في المباراة الرابعة على التوالي، بعد هدفه أمام هاتاي سبور الجولة قبل الماضية وقبلها في كأس تركيا أمام جينشيليربرليجي، ثم أمام بنديك سبور الجولة الماضية.

ورفع تريزيجيه رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 8 أهداف، كما صنع هدفين.

ويحتل طرابزون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 46 نقطة.