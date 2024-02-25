تريزيجيه: نريد الفوز بكل المباريات.. وسنركز على مواجهة ألانياسبور المقبلة

الأحد، 25 فبراير 2024 - 18:24

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

شدد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور أن على فريقه الكفاح حتى نهاية الموسم من أجل الارتقاء في جدول ترتيب الدوري التركي.

وواصل محمود حسن التألق مع ناديه، حين قاد الفريق للفوز على أضمة ديميرسبور 1-0 يوم الأحد.

وقال تريزيجيه عقب المباراة: "في البداية، نحمد الله على الـ 3 نقاط، وأدائنا كان جيدا للغاية اليوم، وآمل أن نواصل على هذا، جميع اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم مع طرابزون سبور، نحن فريق كبير والكل لابد أن يعلم ذلك".

أخبار متعلقة:
تريزيجيه يواصل التألق بالتسجيل مع طرابزون للمباراة الرابعة تواليا تريزيجيه أساسي في مواجهة أضنة ديمرسبور.. وكوكا على مقاعد البدلاء ضد كاراجومروك تريزيجيه يواصل التألق بهدف أمام بنديك سبور تريزيجيه أساسي مع طرازبون في مواجهة بنديك سبور

وأضاف "هذا سبب أننا نلعب، نريد الفوز بكل المباريات ومواصلة فعل ذلك حتى نهاية الموسم".

وأكمل "سنتعافى ونعود من جديد للتحضير، والكل يريد المشاركة في السباق والكفاح، ونريد الفوز على باشاك شهير وسنركز على مواجهة ألانيا سبور المقبلة".

وستكون المواجهة المقبلة مصرية حيث سيواجه أحمد حسن "كوكا" الذي سجل بقميص ألانيا سبور اليوم أيضا من علامة الجزاء.

وشارك تريزيجيه كأساسي وسجل هدف اللقاء الوحيد.

ونجح تريزيجيه في هز الشباك بعد 21 دقيقة بمتابعة لتسديدة مرتدة من الدفاع على بعد ياردة من المرمى.

وهو الهدف الرابع له في المباراة الرابعة على التوالي، بعد هدفه أمام هاتاي سبور الجولة قبل الماضية وقبلها في كأس تركيا أمام جينشيليربرليجي، ثم أمام بنديك سبور الجولة الماضية.

ورفع تريزيجيه رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 8 أهداف، كما صنع هدفين.

ويحتل طرابزون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 46 نقطة.

تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي
نرشح لكم
حجازي يتحصل على ركلة جزاء وحمد الله يتدارك الموقف.. فوز ملحمي لـ اتحاد جدة على الوحدة انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (2)-(1) الوحدة مصطفى محمد مرشح لجائزة جديدة في نانت الثامنة مع ليفربول والعاشرة عموما.. بطولة جديدة لمحمد صلاح في أوروبا انسحاب وشيك وفوضى الاعتراض على التحكيم.. حمدي فتحي يشارك في تعادل الوكرة مع السد للمباراة الثالثة تواليا.. مرموش يسجل في تعادل فرانكفورت ضد فولفسبورج كوكا يسجل أول أهدافه مع ألانيا بعد العودة ويقتنص تعادلا قاتلا تريزيجيه يواصل التألق بالتسجيل مع طرابزون للمباراة الرابعة تواليا
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) بلدية المحلة.. جوووووول وسام أبو علي 36 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل بلدية المحلة - حسام أشرف يقود الهجوم أمام الأهلي.. وعبد الله جمعة أساسي 49 دقيقة | الكرة المصرية
برشلونة يقترب من موهبة مغربية جديدة ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأهلي - وسام أبو علي وعمر كمال أساسيان لأول مرة مع الأهلي ضد بلدية المحلة ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - هبوط النصر للتعدين رسميا.. وتألق لاعب وي المعار من الأهلي ساعة | الكرة المصرية
مسؤولو بايرن يتحدثون عن موقف ألفونسو ديفيز بعد ربطه بريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
كلوب: قرار مشاركة صلاح أمام ساوثامبتون يتوقف على شيء وحيد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
تين هاج يوضح موقف كاسيميرو من المشاركة أمام نوتنجهام 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 2 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 3 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 4 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا