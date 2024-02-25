الدرجة الثانية ب - توت عنخ آمون يحسم تأهله بسباعية في شباك سمسطا

الأحد، 25 فبراير 2024 - 18:21

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

حسم فريق توت عنخ آمون صعوده لدوري الدرجة الثانية ب، وذلك بفوز ساحق على سمسطا.

وفاز توت عنخ آمون على سمسطا بـ 7 أهداف مقابل هدف وحيد في دوري القسم الثالث.

وجاء ذلك قبل نهاية منافسات المجموعة بجولتين، ليحسم الفريق تأهله رسميا بقيادة المدرب أحمد الجيوشي.

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ويحتل توت عنخ آمون صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة، بفارق 8 نقاط عن بني سويف أقرب ملاحقيه.

وحسمت أندية ٦ أكتوبر بسيناء ونادي الزهور بمطروح صعودهم للدرجة الثانية ب أيضا.

الدرجة الثانية توت عنخ آمون
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