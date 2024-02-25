الدرجة الثانية ب - توت عنخ آمون يحسم تأهله بسباعية في شباك سمسطا
الأحد، 25 فبراير 2024 - 18:21
كتب : رضا السنباطي
حسم فريق توت عنخ آمون صعوده لدوري الدرجة الثانية ب، وذلك بفوز ساحق على سمسطا.
وفاز توت عنخ آمون على سمسطا بـ 7 أهداف مقابل هدف وحيد في دوري القسم الثالث.
وجاء ذلك قبل نهاية منافسات المجموعة بجولتين، ليحسم الفريق تأهله رسميا بقيادة المدرب أحمد الجيوشي.
ويحتل توت عنخ آمون صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة، بفارق 8 نقاط عن بني سويف أقرب ملاحقيه.
وحسمت أندية ٦ أكتوبر بسيناء ونادي الزهور بمطروح صعودهم للدرجة الثانية ب أيضا.
نرشح لكم
دوري المحترفين – بتروجت ينتصر ويحافظ على فارق النقاط دوري المحترفين – فوز أسوان وبترول أسيوط يستمر في الصدارة دوري المحترفين - غزل المحلة يتقدم بشكوى رسمية ضد التحكيم.. وطلب حكام دوليين الدرجة الثانية ب – رئيس الواسطى لـ في الجول: حصلنا على نقاط تليفونات بعد خطأ إداري لافيينا يعلن ضم حسن كريم شحاتة دوري المحترفين - تعادل خماسي الصدارة يبقي الأوضاع كما هي الدرجة الثانية ب - الترسانة يحجز مقعده في دوري المحترفين.. وفرصة للتأهل إلى الممتاز دوري المحترفين - غزل المحلة يعلن إصابة عبد الناصر محمد في الرباط الصليبي
أخر الأخبار
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 38 دقيقة | الكرة المصرية