الدرجة الثانية ب - توت عنخ آمون يحسم تأهله بسباعية في شباك سمسطا

حسم فريق توت عنخ آمون صعوده لدوري الدرجة الثانية ب، وذلك بفوز ساحق على سمسطا.

وفاز توت عنخ آمون على سمسطا بـ 7 أهداف مقابل هدف وحيد في دوري القسم الثالث.

وجاء ذلك قبل نهاية منافسات المجموعة بجولتين، ليحسم الفريق تأهله رسميا بقيادة المدرب أحمد الجيوشي.

ويحتل توت عنخ آمون صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة، بفارق 8 نقاط عن بني سويف أقرب ملاحقيه.

وحسمت أندية ٦ أكتوبر بسيناء ونادي الزهور بمطروح صعودهم للدرجة الثانية ب أيضا.