التشكيل - غياب مابولولو عن هجوم الاتحاد.. وظهور فلسطيني أول بقميص البنك الأهلي

يتواصل غياب كريستوفاو مابولولو عن تشكيل الاتحاد بسبب الإصابة ويعوضه بيكالي أوبامي ضد البنك الأهلي في الجولة 14 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسكندرية في السابعة مساءً.

ويبدأ الفلسطيني أسامة الفراوي أساسيا لأول مرة منذ انضمامه للبنك الأهلي في مركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: شريف رضا - مصطفى إبراهيم - سيف تقا - كريم الديب

الوسط: عبد الغني محمد - مورو ساليفو - عمرو صالح - أدهم علاء

الهجوم: بيكالي أوبامي - بنيامين بواتينج

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسحاق يعقوب - محمود الجزار - محمد عبد الغني - موسى فراوي

الوسط: سعيدو سيمبوري - محمد فتحي - محمد هلال

الهجوم: إبراهيم حسن - أسامة فيصل - ياو أنور

ويحتل زعيم الثغر المركز الخامس برصيد 19 نقطة من 11 مباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من 13 مباراة.