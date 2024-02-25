التشكيل - غياب مابولولو عن هجوم الاتحاد.. وظهور فلسطيني أول بقميص البنك الأهلي

الأحد، 25 فبراير 2024 - 18:04

كتب : FilGoal

احتفال مابولولو بهدفه ضد الإسماعيلي

يتواصل غياب كريستوفاو مابولولو عن تشكيل الاتحاد بسبب الإصابة ويعوضه بيكالي أوبامي ضد البنك الأهلي في الجولة 14 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسكندرية في السابعة مساءً.

ويبدأ الفلسطيني أسامة الفراوي أساسيا لأول مرة منذ انضمامه للبنك الأهلي في مركز الظهير الأيمن.

أخبار متعلقة:
الاتحاد الأردني يعلق على تصريحات عموتة بشأن الرحيل خلال التوقف الدولي.. اتحاد الكرة يحدد مواعيد دور الـ 32 من كأس مصر 2023-24 اتحاد يد يشكر الحارس "الدكتور" بعد حالة بلع لسان للاعب الترسانة سامي يسجل = فوز.. رأسية تُسقط الاتحاد وتقود بيراميدز للمركز الثالث

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: شريف رضا - مصطفى إبراهيم - سيف تقا - كريم الديب

الوسط: عبد الغني محمد - مورو ساليفو - عمرو صالح - أدهم علاء

الهجوم: بيكالي أوبامي - بنيامين بواتينج

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسحاق يعقوب - محمود الجزار - محمد عبد الغني - موسى فراوي

الوسط: سعيدو سيمبوري - محمد فتحي - محمد هلال

الهجوم: إبراهيم حسن - أسامة فيصل - ياو أنور

ويحتل زعيم الثغر المركز الخامس برصيد 19 نقطة من 11 مباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من 13 مباراة.

الاتحاد البنك الأهلي الدوري المصري في الدوري التشكيل
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(0) البنك الأهلي.. بداية المباراة بعد قليل هدف بعد 286 يوما ولعنة مستمرة.. فاركو يتعادل مع طلائع الجيش انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(1) طلائع الجيش التشكيل - أوكوارا يقود هجوم طلائع الجيش.. وثلاثي هجومي لفاركو خدمة في الجول - بعد غياب 89 يوما.. طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد بلدية المحلة مران الأهلي - كريستو ينتظم في التدريبات الجماعية.. واكتفاء كريم وليد بالاستشفاء عبد المنصف: يتم تجاهل تاريخي بسبب 6-1 رغم 5 الشناوي والحضري.. وشوبير أثبت رأيي هشام نصر يكشف موقف تجديد شيكابالا ورأيه في انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(0) البنك الأهلي.. بداية المباراة بعد قليل 9 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب فيوتشر: سعيد بالنقطة في الكونفدرالية.. وننتظر حسم التأهل 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
للمباراة الثالثة تواليا.. مرموش يسجل في تعادل فرانكفورت ضد فولفسبورج 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه: نريد الفوز بكل المباريات.. وسنركز على مواجهة ألانياسبور المقبلة 33 دقيقة | المحترفون
الدرجة الثانية ب - توت عنخ آمون يحسم تأهله بسباعية في شباك سمسطا 36 دقيقة | القسم الثاني
التشكيل - غياب مابولولو عن هجوم الاتحاد.. وظهور فلسطيني أول بقميص البنك الأهلي 53 دقيقة | الدوري المصري
هدف بعد 286 يوما ولعنة مستمرة.. فاركو يتعادل مع طلائع الجيش 59 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الكونفدرالية - أبو سليم (0)-(1) الزمالك.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 2 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 كولر: كريم وليد سيطر على منتصف الملعب.. وتعلمت درسا من هذه الرحلة