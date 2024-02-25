هدف بعد 286 يوما ولعنة مستمرة.. فاركو يتعادل مع طلائع الجيش

الأحد، 25 فبراير 2024 - 17:57

كتب : FilGoal

عمرو جمال

تعادل فاركو مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز هدف فاركو عمرو جمال، بينما سجل عبد الرحمن شيكا هدف طلائع الجيش.

وسجل عمرو جمال الهدف الأول له في الدوري منذ 286 يوما، فالمرة الأخيرة التي أحرز فيها كانت أيضا ضد طلائع الجيش في الجولة 28 من الموسم الماضي.

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وتستمر لعنة طلائع الجيش على فاركو، فلم يتمكن فاركو أبدا من الفوز على طلائع الجيش طوال 7 مباريات فتعادل في 4 وخسر في 3.

بهذه النتيجة وصل طلائع الجيش للنقطة 19 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري.

وارتفع رصيد فاركو ليصل للنقطة السابعة ويتذيل جدول الترتيب.

التشكيل

بداية رائعة لطلائع الجيش

ضغط طلائع الجيش على منافسه فاركو حتى تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 24 من قبل عبد الرحمن شيكا من صناعة جودوين أوكوارا بعد انطلاقة من الأخير ولعب عرضية أرضية أنهاها شيكا في الشباك.

محاولات من فاركو

حاول فاركو أن يدرك التعادل وفي الدقيقة 41 أطلق وليد علي تسديدة صاروخية تصدى لها محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش وارتطمت في العارضة.

تدارك التعادل

تمكن عمرو جمال من إدراك التعادل بعد استغلال خطأ مدافع طلائع الجيش في تشتيت الكرة وارتدت إلى جمال وأنهاها في في الشباك في الدقيقة 43.

رأسية من أحمد عوض في الدقيقة 51 بعد عرضية من كرة ثابتة لكن تصدى لها الحارس.

التقدم يضيع

أهدر إسلام محارب انفرادا تاما بالمرمى بعد تصدي رائع من الحارس في الدقيقة 60.

تبادلت السيطرة بين الفريقين لكن لم تتواجد الفرص الحقيقية على المرمى.

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