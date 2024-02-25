بالرغم من تسجيله.. دي يونج: لقاء خيتافي كان واحدا من أسوأ مبارياتي

الأحد، 25 فبراير 2024 - 17:17

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

يرى فرينكي دي يونج لاعب برشلونة أن مباراة خيتافي كانت واحدة من أسوأ مبارياته.

وسجل دي يونج هدفا في سحق برشلونة ضيفه خيتافي بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وقال لاعب الوسط الهولندي لقناة "لا ليجا" عقب المباراة: "أعتقد أن أثناء الاستحواذ على الكرة كانت واحدة من أسوأ مبارياتي هذا الموسم، وأعني التمريرات وهكذا".

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وأضاف "صحيح أنني سجلت هدفا والتحرك الذي أدى إلى تسجيل هدف آخر كان جيدا، لكن الناس ينظرون إلى كرة القدم بهذه الطريقة كثيرا".

وواصل "على سبيل المثال، سجلت وشاركت في اللعب في الهدف الرابع، ويعتقد الناس أنك لعبت بشكل جيد حقا، لكنني أعتقد بشكل عام أنني لم أكن جيدا خلال المباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "يعتقد الناس أنك إذا سجلت هدفا فإنك تلعب بشكل جيد، لكنني لا أنظر إلى كرة القدم بهذه الطريقة".

النتيجة رفعت رصيد البلوجرانا إلى 57 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطة عن جيرونا الثالث الذي لم يلعب بعد، وفارق 5 نقاط عن المتصدر ريال مدريد الذي يملك مباراة في الجولة الحالية بدوره.

أما خيتافي فتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.

برشلونة خيتافي الدوري الإسباني فرينكي دي يونج
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