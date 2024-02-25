كوكا يسجل أول أهدافه مع ألانيا بعد العودة ويقتنص تعادلا قاتلا

الأحد، 25 فبراير 2024 - 17:17

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - ألانيا سبور

سجل أحمد حسن "كوكا" مهاجم ألانيا سبور هدفه الأول بقميص فريقه الجديد القديم، وذلك في تعادل فريقه مع فاتح كاراجومروك بهدف لمثله.

واصطدم ألانيا سبور بفاتح كاراجومروك ضمن الجولة 27 من الدوري التركي.

وجلس كوكا على مقاعد بدلاء فريقه قبل أن يشارك في بداية الشوط الثاني.

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ودخل كوكا الملعب حين كان فريقه متأخرا بهدف سجله فالينتين ايسيريك منذ الدقيقة 24.

ونجح الدولي المصري في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ورفع ألانيا سبور رصيده إلى برصيد 30 نقطة في المركز الـ13.

يذكر أن كوكا انتقل من بنديك سبور إلى ألانيا سبور الذي لعب معه الموسم الماضي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

المباراة كانت الثانية لكوكا مع ألانيا بعدما شارك كبديل في مباراة الجولة الماضية ضد أضنة ديميرسبور.

كوكا ألانيا سبور
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