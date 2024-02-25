تريزيجيه يواصل التألق بالتسجيل مع طرابزون للمباراة الرابعة تواليا

الأحد، 25 فبراير 2024 - 17:00

كتب : FilGoal

تريزيجيه

واصل محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور التركي التألق مع ناديه، حين قاد الفريق للفوز على أضمة ديميرسبور 1-0 يوم الأحد.

وحل أضمة ديميرسبور ضيفا على طرابزون ضمن الجولة 27 من الدوري التركي.

وشارك تريزيجيه كأساسي وسجل هدف اللقاء الوحيد.

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وأزعج الدولي المصري دفاع الضيوف طوال الشوط الأول.

ونجح تريزيجيه في هز الشباك بعد 21 دقيقة بمتابعة لتسديدة مرتدة من الدفاع على بعد ياردة من المرمى.

وهو الهدف الرابع له في المباراة الرابعة على التوالي، بعد هدفه أمام هاتاي سبور الجولة قبل الماضية وقبلها في كأس تركيا أمام جينشيليربرليجي، ثم أمام بنديك سبور الجولة الماضية.

وكاد تريزيجيه أن يضاعف النتيجة مرتين في الشوط الأول، لكن حارس الضيوف حرمه من ذلك.

وبعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني، سجل إنيس ديستان الهدف الثاني لطرابزون لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

واستبدل تريزيجيه في الدقيقة 84.

وشارك جناح أستون فيلا السابق في مباراته الـ 19 بقميص طرابزون منذ بداية الموسم.

ورفع تريزيجيه رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 8 أهداف، كما صنع هدفين.

ويحتل طرابزون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 46 نقطة.

تريزيجيه طرابزون سبور
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