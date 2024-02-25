انتهت نهائي كأس الرابطة - تشيلسي (0)-(1) ليفربول.. الريدز يتوج باللقب

الأحد، 25 فبراير 2024 - 17:14

كتب : FilGoal

كايسيدو - ماك أليستر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين ليفربول وتشيلسي.

ويغيب الدولي المصري محمد صلاح عن المباراة بسبب الإصابة.

لمتابعة تفاصيل المباراة من هنا

---------------------

ق 118: جوووووووووووووووووووول فان دايك يسجل هدفا قاتلا

ق 115: رأسية في القائم من إيليوت

ق 98: إيليوت يسدد في الشباك الخارجية

ق 93: ركنية نفذها تسيميكاس على رأس إبراهيما كوناتي قبل أن يبعدها دفاع تشيلسي

نهاية المباراة والذهاب للوقت الإضافي

ق 90: أوووووووه فرصة قتل المباراة تضيع

ق 86: كالاجار يهدر أسهل فرصة في المباراة

ق 76: كرة في العارضة من كالاجير

ق 70: هجمة جديدة وتهديد من جاكبو وتسديدة تمر أعلى العارضة

ق 63: الفيديو يلغي الهدف

ق 60: جوووووووووووووول فان دايك والأول

ق 58: تسديدة مباشرة من هارفي إيليوت يتصدى لها بيتروفيتش

ق 52: فرصة خطيرة ضائعة من تشيلسي أمام المرمى من إنزو

ق 46: تسديدة من واتارو إيندو تمر جوار المرمى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: برادلي يهدر من أمام المرمى بغرابة

ق 40: كرة في العارضة من جاكبو بضربة رأسية بعد عرضية من روبيرتسون

ق 32: هدف غير محتسب من رحيم ستيرلينج بسبب التسلل بعد عرضية من جاكسون

ق 27: إصابة جرافنبيرخ ونزول جوميز

ق 20: فرصة خطيرة من تشيلسي تضيع بغرابة والحارس يتألق أمام بالمر

بداية المباراة

ليفربول تشيلسي يورجن كلوب ماوريسيو بوكيتينو كأس الرابطة الإنجليزية
نرشح لكم
تشيلسي يعلن إصابة نكونكو ومدة غيابه برشلونة يقترب من موهبة مغربية جديدة مسؤولو بايرن يتحدثون عن موقف ألفونسو ديفيز بعد ربطه بريال مدريد رئيس بورتو: لا يمكننا فعل أي شيء بشأن انتقال طارمي إلى إنتر بايرن يعلن تعيين مدير رياضي جديد ياسين عمرو ناشئ الزمالك ينتقل إلى جل فيسنتي البرتغالي مع أنباء رحيله.. ماكرون وأمير قطر يجتمعان بـ مبابي في قصر الإليزيه زيزو لجمهور الزمالك: أراكم المباراة القادمة
أخر الأخبار
تشيلسي يعلن إصابة نكونكو ومدة غيابه 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر سوبر الطائرة - الأهلي (24) - (23) الزمالك.. قمة الإثارة 30 دقيقة | رياضات أخرى
على غرار أول أهدافه.. رضا سليم يسجل من صناعة إمام عاشور مجددا 32 دقيقة | الكرة المصرية
السابع.. وسام أبو علي ينضم لقائمة لاعبين سجلوا في أول ظهور بالدوري مع الأهلي 37 دقيقة | الدوري المصري
السابع مع الأحمر.. كريم فؤاد يعزز تقدم الأهلي على بلدية المحلة ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الأهلي (5)-(0) بلدية المحلة.. جووووول موديست 2 ساعة | الكرة المصرية
تشكيل بلدية المحلة - حسام أشرف يقود الهجوم أمام الأهلي.. وعبد الله جمعة أساسي 2 ساعة | الكرة المصرية
برشلونة يقترب من موهبة مغربية جديدة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 2 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو 3 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 4 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا