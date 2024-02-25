يواكيم لوف: لست مهتما بتدريب بايرن.. وهم كذلك

الأحد، 25 فبراير 2024 - 16:21

كتب : FilGoal

يواكيم لوف

شدد يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا السابق على أنه ليس مهتما بتدريب بايرن ميونيخ خلفا لتوماس توخيل.

وأعلن النادي البافاري قبل أيام انفصاله عن توخيل في نهاية الموسم الجاري.

وقال لوف في تصريحات لجريدة بيلد: "بالتأكيد لن أكون مدرب بايرن القادم، هناك أسباب مختلفة لذلك. ربما لا يهتم بايرن بي كمدرب وأنا أيضا لن أكون مهتما بتدريب بايرن".

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وأضاف "لقد عملت لفترة طويلة مع منتخب ألمانيا، وقلت من قبل إن تدريب أي فريق هنا في ألمانيا غير وارد بالنسبة لي".

وتابع "لمدة 17 عاما سافرت عبر ألمانيا بأكملها، وأعرف جميع الملاعب والأندية جيدا، لذا فهذا ليس حافزًا بالنسبة لي".

وأتم المتوج بكأس العالم 2014 "هل يكون تدريب بايرن جذابا بالنسبة لي؟ لا، ولا حتى بايرن".

وتقرر إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين في صيف 2024 بدلا من صيف 2025.

القرار جاء بعد مناقشات داخلية بين الأطراف المعنية، حسب بيان بايرن.

وقال توخيل في تصريحات لموقع ناديه عقب الإعلان: "اتفقنا على إنهاء تعاوننا بعد هذا الموسم. وحتى ذلك الحين، سأواصل أنا وطاقمي التدريبي بذل كل ما في وسعنا لضمان أقصى قدر من النجاح".

فيما قال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن "في محادثة مفتوحة وجيدة توصلنا إلى قرار إنهاء تعاوننا في الصيف".

وأضاف "نحن مقتنعون أنه بعد الهزيمة 0-1 في مباراة الذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو، سنتأهل إلى الدور ربع النهائي في أليانز أرينا الممتلئ بالكامل".

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