تشكيل ليفربول - جاكبو يقود الهجوم وغياب صلاح ضد تشيلسي

الأحد، 25 فبراير 2024 - 16:17

كتب : FilGoal

كودي جاكبو - ولفرهامبتون ضد ليفربول

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويغيب الدولي المصري محمد صلاح عن فريقه بسبب الإصابة.

ويلعب كايمين كيلير بدلا من الحارس الأساسي أليسون الذي يعاني من إصابة.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كايمين كيلير

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - واتارو إندو - ريان جرافنبيرخ

خط الهجوم: جاكبو - لويس دياز - هارفي إليوت

وجاءت دكة بدلاء ليفربول كالتالي:
حارس: أدريان سان ميجيل.
الدفاع: جو جوميز – كوستاس تسيميكاس – جاريل كوانساه.
الوسط: جيمس ماكونويل – بوبي كلارك – جايدين دانس.
الهجوم: تراي نيوني – لويس كوماس.
ليفربول تشيلسي كأس الرابطة كلوب صلاح
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