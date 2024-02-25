تشكيل ليفربول - جاكبو يقود الهجوم وغياب صلاح ضد تشيلسي
الأحد، 25 فبراير 2024 - 16:17
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويغيب الدولي المصري محمد صلاح عن فريقه بسبب الإصابة.
ويلعب كايمين كيلير بدلا من الحارس الأساسي أليسون الذي يعاني من إصابة.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: كايمين كيلير
خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون
خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - واتارو إندو - ريان جرافنبيرخ
خط الهجوم: جاكبو - لويس دياز - هارفي إليوت
وجاءت دكة بدلاء ليفربول كالتالي:
حارس: أدريان سان ميجيل.
الدفاع: جو جوميز – كوستاس تسيميكاس – جاريل كوانساه.
الوسط: جيمس ماكونويل – بوبي كلارك – جايدين دانس.
الهجوم: تراي نيوني – لويس كوماس.
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