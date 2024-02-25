في الجول يكشف كواليس ابتعاد كهربا عن لقاء ميدياما وحقيقة العرض السعودي

غاب محمود عبد المنعم "كهربا" عن الأهلي ضد ميدياما الغاني وظل في مصر. قرار جاء رغم جاهزيته لكن لحضور زفاف شقيقته.

وانتصر الأهلي على ميدياما الغاني في ملعب بابا يارا بهدف دون رد لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويكشف FilGoal.com كواليس استبعاد المدير الفني السويسري للمهاجم الدولي.

وحسبما علم FilGoal.com فقد طلب كهربا عدم السفر رفقة الأهلي لخوض مباراة ميدياما لحضور زفاف شقيقته.

تعجب كولر من طلب كهربا وأخبره بأنه يوافق إذا كان ذلك اختياره، لكن هذا الأمر سيكلفه القتال ليحصل على مركزه في الفريق مجددا.

لا عروض

من جهة أخرى، انتشرت تقارير تزعم وجود عرض لـ كهربا من أحد فرق الدوري السعودي.

قال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "لا صحة لما يتردد عن ورود عروض إلى كهربا من أي مكان أو اتفاقه مع فريق سعودي".

وأضاف المصدر "اللاعب يريد الاستمرار مع الفريق والقتال على مكانه للمشاركة مرة أخرى".

ولعب كهربا مع الأهلي 14 مباراة خلال الموسم الجاري بمجموع دقائق لعب 976 دقيقة مسجلا 6 أهداف وصنع 5 آخرين.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ8 بعد فوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد 4-0.

الأهلي تصدر الترتيب برصيد 9 نقاط ويليه يانج أفريكانز برصيد 8 نقاط وفي المركز الثالث شباب بلوزداد برصيد 5 نقاط وأخيرا ميدياما برصيد 3 نقاط.

يانج حسم التأهل لصالح بفضل فوزه في مجموع المواجهات المباشرة مع بلوزداد بنتيجة 4-3، حيث فاز الفريق الجزائري ذهابا بنتيجة 3-0 فقط.

وبذلك لن يكون فوز بلوزداد على ميدياما بأي نتيجة كافيا للتأهل حال وصل للنقطة الـ 8 وتعادل مع يانج في الجولة الأخيرة.

ويتنافس الأهلي مع يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل على الصدارة، حيث يحتاج الأهلي للتعادل على الأقل لإنهاء المجموعة متصدرا.