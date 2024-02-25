التشكيل - أوكوارا يقود هجوم طلائع الجيش.. وثلاثي هجومي لفاركو

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة منافسه فاركو في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: أحمد متعب - عمرو طارق - خالد سطوحي - محمد عبد السلام

خط الوسط: فريد شوقي - حميد ماو - عبد الرحمن شيكا

خط الهجوم: موسى دياواورا - جودوين أوكوارا - يسري وحيد

بينما أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفاركو تشكيل فريقه.

وأتى على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد

خط الدفاع: جابر كامل - أحمد عوض - رامي صبري - أحمد البحراوي

خط الوسط: سيف العجوز - محمود عماد - محمد فخري

خط الهجوم: سيف تيري - عمرو جمال - وليد علي

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يتذيل فاركو بـ6 نقاط.