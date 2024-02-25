مرموش أساسي أمام فريقه القديم

الأحد، 25 فبراير 2024 - 15:31

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

أعلن دينو توبمولير مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فولفسبورج.

ويلعب فرانكفورت ضد فولفسبورج في الجولة الـ 23 من الدوري الألماني.

ويشهد تشكيل فرانكفورت الأساسي تواجد عمر مرموش للمباراة الخامسة على التوالي بعد عودته من مشاركته مع مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023.

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ويتواجد مرموش في الخط الأمامي بجوار هوجو إيكيتيكي.

ويجلس الجزائري فارس شايبي على مقاعد البدلاء، بينما يغيب التونسي إلياس السخيري بسبب إصابة في الظهر.

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وسجل مرموش هدفا أمام بوخوم في الدوري الأسبوع قبل الماضي، بينما صام عن التهديف أمام سان جيلوز البلجيكي في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس.

ثم أحرز الدولي المصري هدفا أمام فريبورج في الدوري الأسبوع الماضي، وصام عن التهديف أمام سان جيلوز البلجيكي في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس.

وشارك مرموش حتى الآن مع فرانكفورت في 29 مباراة منذ بداية الموسم وخلالها سجل 14 هدفا وصنع 5 آخرين.

فولفسبورج الدوري الألماني إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش
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