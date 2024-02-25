آس: ديفيز يرفض تجديد عقده مع بايرن ويتمسك بالانتقال لـ ريال مدريد

الأحد، 25 فبراير 2024 - 15:10

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان - أشرف حكيمي - ألفونسو ديفيز

رفض ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ عرض ناديه من أجل تجديد عقده في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد الظهير الأيسر الكندي بنهاية الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية إن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما رفض تجديد عقده وهذا من شأنه يجعل ريال مدريد في موقف قوة خلال المفاوضات.

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وذكرت الصحيفة أن النادي الملكي سيكون المتحكم بشكل أكبر في سعر الصفقة بسبب رفض اللاعب تجديد عقده.

ووفقا للصحيفة فإن المفاوضات حدثت منذ أشهر ماضية بل يوجد تقدم كبير في الصفقة ورفض ديفيز جميع عروض التجديد هو الدليل على التقدم في المفاوضات.

تعليق مدير بايرن

علق كريستوف فرويند مدير بايرن ميونيخ من قبل على الأمر إذ قال من قبل لصحيفة بيلد الألمانية: "ديفيز لديه عقدا معنا حتى 2025، أنا مقتنع أنه يستمتع باللعب حقا معنا، نريده أن يستمر معنا لفترة أطول وسنتحدث معه".

ولعب ديفيز 27 مباراة مع بايرن خلال الموسم الحالي إذ سجل هدفا وصنع 3 آخرين.

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