مدير بايرن يعلق على التفاوض مع ألونسو لتدريب الفريق

الأحد، 25 فبراير 2024 - 14:33

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

علق كريستوف فرويند مدير نادي بايرن ميونيخ على التفاوض مع تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن حاليا.

وقال فرويند في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت ألمانيا: "هذا ليس موضوعا للمناقشة بالنسبة لنا الآن".

وأتم "يجب علينا الآن أن نعمل معا لضمان قضاء 3 أشهر أخرى رائعة وناجحة مع توماس توخيل".

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وأعلن النادي البافاري انفصاله عن توخيل بنهاية الموسم الجاري.

تعليق ألونسو

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن تشابي ألونسو هو المرشح الأبرز لخلافة توماس توخيل في بايرن ميونيخ نهاية الموسم، فيما ربطته تقارير أخرى بخلافة يورجن كلوب في ليفربول.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي لأحد مباريات فريقه: "ربما لديكم أسئلة حول مستقبلي، ولكن آسف، ليس لدي أي شيء جديد لأقوله".

وأضاف يوم الخميس "هل سأكون مدرب باير ليفركوزن الموسم المقبل؟ في الوقت الحالي أفترض ذلك".

وواصل "لا أشعر أن هذه الأنباء قد تزعزع مسيرة ليفركوزن الجيدة هذا الموسم، بالنسبة لي هذه ليست مشكلة. لا يوجد أي تشتيت في الوقت الحالي. نحن في قمة التركيز".

وأكمل البالغ من العمر 42 عاما "هل سأكمل عقدي مع ليفركوزن؟ في الوقت الحالي أنا المدرب وهذا أمر مؤكد".

وأردف "فيما يتعلق بالمستقبل، ليس لدي أي شيء جديد لأقوله. سنرى، من الطبيعي أن تكون هناك أسئلة حول مستقبلي، ولكن هذه ليست اللحظة المناسبة للحديث عن ذلك".

وأتم "هل اتصل بي أحد من بايرن؟ أتفهم السؤال، لكن مرة أخرى، ليس لدي أي شيء جديد لأقوله، لذا فهذه مجرد اجتهادات".

وأكدت الشبكة أن نادي بايرن ميونيخ استفسر بالفعل عن إمكانية التعاقد مع تشابي ألونسو.

لكن ألونسو يركز مع باير ليفركوزن في الوقت الحالي بنسبة 100%، ويخطط لتدريب بايرن الموسم المقبل بنسبة 100%، حسب التقرير.

وأشار تقرير سكاي إلى أن إدارة النادي الألماني تفضل التعاقد مع ألونسو في الصيف المقبل بعد النتائج الرائعة التي يقدمها مع باير ليفركوزن.

منذ فترة، كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن هناك بندا في عقد المدرب الإسباني يتيح له تدريب أي من الـ3 فرق الكبار التي لعب لها من قبل في نهاية الموسم وفسخ عقده تلقائيا في حالة موافقته.

ولعب البالغ من العمر 42 عاما لليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ من قبل.

وحقق تشابي ألونسو المدير الفني لليفركوزن التاريخ لفريقه إذ أصبح صاحب أطول سلسلة مباريات دون هزيمة في جميع البطولات لفريق في الدوري الألماني إذ استمر لـ33 مباراة.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 53 نقطة.
ويظل الفارق بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن المتصدر 8 نقاط حتى الآن.
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