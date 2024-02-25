تريزيجيه أساسي في مواجهة أضنة ديمرسبور.. وكوكا على مقاعد البدلاء ضد كاراجومروك

الأحد، 25 فبراير 2024 - 14:15

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

أعلن عبد الله أفيتشي مدرب طرابزون سبور تشكيل فريقه لمواجهة أضنة ديميرسبور بعد قليل.

ويلعب طرابزون مع أضنة ديمرسبور في الجولة 27 من الدوري التركي.

وشهد تشكيل طرابزون تواجد محمود حسن "تريزيجيه" بشكل أساسي.

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ويحتل طرابزون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 43 نقطة.

ويجلس أحمد حسن "كوكا" مهاجم ألانيا سبور على مقاعد بدلاء فريقه ضد فاتح كاراجومروك.

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ويحتل ألانيا سبور المركز الـ15 برصيد 29 نقطة.

تريزيجيه كوكا طرابزون
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