رئيس بايرن يعلن الاقتراب من التعاقد مع مدير رياضي جديد

أعلن كريستيان دريسين الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الاقتراب من التعاقد مع مدير رياضي جديد.

ويقترب بايرن ميونيخ من التعاقد مع ماكس إيبيرل المدير الرياضي السابق لنادي لايبزج.

وقال دريسين تصريحات نقلتها سكاي سبورت ألمانيا: "المزيد من الكفاءة والجودة في الإدارة لا يمكن إلا أن يكون أمرا جيدا".

وأضاف "أعتقد أننا مع إيبيرل سنحقق الكثير معا كفريق واحد".

وسيجتمع مجلس إدارة النادي البافاري الإثنين المقبل وسيصوت على تعيين إيبيرل كمدير رياضي جديد للنادي.

وأتم "لقد أعلنا في وقت سابق أننا نبحث عن مدير رياضي جديد، والآن سنناقش ذلك يوم الإثنين، وعندما نقرر سنبلغكم أيضا".

ولعب إيبيرل في بايرن ميونيخ منذ 1988 إلى 1994 وكانت أيضا بداية مسيرته الكروية.

وكان المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ لمدة 14 عاما من عام 2008 إلى 2022.

وأخر تجربة له كانت في نادي لايبزج واستمرت لمدة عام من 2022 إلى 2023.

ولم يأت مدير رياضي جديد إلى بايرن ميونيخ بعد رحيل حسن صالح حميديتش بنهاية الموسم الماضي.

وانتصر بايرن ميونيخ على منافسه لايبزج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأنقذ هاري كين بايرن ميونيخ بتسجيله الثنائية، بينما أحرز بنجامين سيسكو هدف لايبزج الوحيد.

وأحرز المهاجم الإنجليزي هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة في الدقيقة 91.

الفوز أنقذ بايرن ميونيخ من الابتعاد أكثر عن منافسه باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني.

وفي حالة تعادل بايرن كان سيبتعد بفارق 10 نقاط وسيصعب الأمور أكثر في مشوار التتويج ببطولة الدوري الألماني.

الانتصار رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 53 في الوصافة، بينما تجمد رصيد لايبزج عند النقطة 40 في المركز الخامس.

ويظل الفارق بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن 8 نقاط حتى الآن.