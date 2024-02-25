خدمة في الجول - بعد غياب 89 يوما.. طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد بلدية المحلة

يعود الأهلي للمشاركة في مسابقة الدوري المصري بعد غياب 89 يوما.

ويواجه الأهلي فريق بلدية المحلة في تمام السابعة من مساء الثلاثاء بالمباراة المؤجلة من الجولة الخامسة.

وكانت المواجهة الأخيرة للأهلي في الدوري أمام فريق سموحة يوم 28 نوفمبر الماضي.

وخاض الأهلي ست مباريات في مسابقة الدوري من 13 جولة أقيمت وجمع الفريق 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين.

وتعادل الأهلي في آخر مواجهتين خاضهما الفريق بمسابقة الدوري أمام كل من الجونة وسموحة.

أما بلدية المحلة فيتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

وتقام المواجهة بين الفريقين على استاد القاهرة في تمام السابعة من مساء الثلاثاء.

ويمكنك الحصول على التذاكر من هنــــــــــــــــــــــا.

وتبلغ أسعار تذاكر المباراة 75 جنيها.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد أعلنت زيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف مشجعا بمباريات الدوري.