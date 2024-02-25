أنشيلوتي يرد على تقارير انضمام مودريتش في الجهاز الفني

رد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على تقارير انضمام لوكا مودريتش في الجهاز الفني خلال الموسم المقبل.

وقال المدير الفني الإيطالي للصحفيين قبل مباراة إشبيلية: "لا أعلم ما سيفعله مودريتش في مستقبله، لا يزال لاعبا رائعا".

وأتم "سيختار مستقبله، ولن أتحدث عن هذا الأمر معكم أيها الصحفيون".

وينتهي عقد لاعب الوسط الكرواتي مع الملكي بنهاية الموسم الحالي.

وانتشرت تقارير إخبارية أن رئيس نادي دينامو زاجرب تواصل مع مودريتش في الفترة الماضية لمناقشته في الانضمام للفريق الصيف المقبل.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 38 عاما في العديد من المباريات خلال الموسم الجاري عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية.

وشارك لاعب توتنام السابق في 28 مباراة وسجل هدفا وصنع 6 آخرين.

ولعب مودريتش 1461 دقيقة مع الفريق، وبالقسمة على 90 عدد دقائق المباراة الواحدة فسيكون شارك فعليا في 16 لقاء.

وبالمقارنة مع الموسم الماضي، فلعب مودريتش 52 مباراة بعدد دقائق 3162 دقيقة، أي أكثر من ضعف ما شارك فيه حاليا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه إشبيلية في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل الميرينجي صدارة ترتيب جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز الـ15 بـ24 نقطة.