مران الأهلي - كريستو ينتظم في التدريبات الجماعية.. واكتفاء كريم وليد بالاستشفاء

الأحد، 25 فبراير 2024 - 13:37

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - محمد الضاوي كريستو

استأنف فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة صباح اليوم الأحد.

محمد الضاوي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة بلدية المحلة مساء الثلاثاء في المباراة المؤجلة الخامسة من مسابقة الدوري.

وانتظم محمد الضاوي "كريستو" في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم.

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وتأتي مشاركة كريستو بعد تعافيه من الإصابة بالعضلة الخلفية وانتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به.

وكان فريق الأهلي قد حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد العودة من غانا.

ونجح الأهلي في حسم بطاقة تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب على ميدياما الغاني بهدف دون مقابل.

وخاض كريم وليد لاعب وسط الفريق تدريبات استشفائية على هامش المران.

واشتكى كريم وليد من آلام بسيطة في عضلة السمانة خلال مواجهة ميدياما.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة للتأكيد على الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة.

وخاض الأهلي ست مباريات في مسابقة الدوري من 13 جولة أقيمت.

ويتواجد الأهلي في المركز العاشر برصيد 14 نقطة حقق خلال أربعة انتصارات وتعادلين.

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