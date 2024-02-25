كين يعلق على رحيل توخيل من بايرن

علق هاري كين لاعب بايرن ميونيخ على رحيل توماس توخيل المدير الفني للفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وأعلن النادي قبل أيام انفصاله عن توخيل في نهاية الموسم الحالي.

وقال كين عقب مباراة فريقه ضد لايبزج للصحفيين: "اتخذ النادي قرارا، يجب أن نظهر مسروليتنا تجاه توخيل والنادي وإعطاء كل ما لدينا حتى نهاية الموسم".

وأتم "كنا نعلم أننا كلاعبين لم نقدم الأداء الجيد، يجب علينا القتال".

وتقرر إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين في صيف 2024 بدلا من صيف 2025.

القرار جاء بعد مناقشات داخلية بين الأطراف المعنية، حسب بيان بايرن.

وقال توخيل في تصريحات لموقع ناديه عقب الإعلان: "اتفقنا على إنهاء تعاوننا بعد هذا الموسم. وحتى ذلك الحين، سأواصل أنا وطاقمي التدريبي بذل كل ما في وسعنا لضمان أقصى قدر من النجاح".

فيما قال يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن "في محادثة مفتوحة وجيدة توصلنا إلى قرار إنهاء تعاوننا في الصيف".

وأنهى "نحن مقتنعون أنه بعد الهزيمة 0-1 في مباراة الذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو، سنتأهل إلى الدور ربع النهائي في أليانز أرينا الممتلئ بالكامل".

وانتصر بايرن ميونيخ على منافسه لايبزج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأنقذ هاري كين بايرن ميونيخ بتسجيله الثنائية، بينما أحرز بنجامين سيسكو هدف لايبزج الوحيد.

وأحرز المهاجم الإنجليزي هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة في الدقيقة 91.

الفوز أنقذ بايرن ميونيخ من الابتعاد أكثر عن منافسه باير ليفركوزن متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني.

وفي حالة تعادل بايرن كان سيبتعد بفارق 10 نقاط وسيصعب الأمور أكثر في مشوار التتويج ببطولة الدوري الألماني.

الانتصار رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة 53 في الوصافة، بينما تجمد رصيد لايبزج عند النقطة 40 في المركز الخامس.

ويظل الفارق بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن 8 نقاط حتى الآن.